حرائق الغابات بالبليدة: تسجيل خسائر مادية وبشرية خلال 48 ساعة الأخيرة

خلفت سلسلة حرائق الغابات التي نشبت خلال ال48 ساعة الأخيرة عبر مناطق متفرقة من ولاية البليدة خسائر مادية و بشرية، حسبما جاء هذا الجمعة في بيان صادر عن خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية.

وحسب ذات المصادر فقد أسفرت هذه الحرائق التي شاركت في إخمادها مختلف وحدات الحماية المدنية وبدعم من الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات، وفاة رضيعة تبلغ من العمر سنتين متأثرة بحروق عميقة وإصابة عائلتها المكونة من الأب والأم بحروق من الدرجة الأولى فيما تعرض الطفلين البالغين من العمر 5 و 10سنوات لضيق في التنفس إثر حريق نشب خلال الساعات الصباح الأولى من صباح أمس الخميس على مستوى منطقة الريحان ببلدية عين الرمانة (غرب الولاية).

كما أسفر حريق آخر نشب على مستوى منطقة الجلاطة بجبال الشريعة الذي تم إخماده بعد نحو ثمانية ساعات من نشوبه بسبب الرياح التي صعبت من مهمة الأعوان إصابة شابين الأول بحروق على مستوى اليدين، فيما تعرض الثاني لضيق في التنفس وهذا أثناء محاولتها اخماد ألسنة اللهب قبيل وصول أعوان الحماية المدنية.

وبحسب الحصيلة الأولية التي كشفت عنها مصالح الحماية المدنية فقد سجلت هذه الأخيرة خلال ال48 ساعة الأخيرة نشوب ستة حرائق أتت على 12 هكتار من الغطاء النباتي موزعة عبر مناطق متفرقة من سلسلة الأطلس البليدي.

وسجلت أول بؤرة حريق في غضون الساعة الرابعة من صباح أمس الخميس على مستوى غابة الجلالطة بالشريعة الأمر الذي استدعى تدخلت وحدات الحماية المدنية لكل من البليدة وأولاديعيش وباب الجزائر و الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات من أجل التحكم في ألسنة اللهب وحماية المنطقة السكنية المجاورة، حسب ذات المصدر الذي كشف عن تجنيد فرق مراقبة لتفادي نشوب الحريق مرة أخرى مع العلم أنه لم يتم تحديد الخسائر لغاية الآن.

كما تم تسجيل نشوب حريق آخر وقع صباح أمس الخميس على مستوى منطقة الريحان بعين الرمانة والذي أتى على خمسة هكتارات من الأدغال والأحراش و هكتار من الأشجار المثمرة هذا الى جانب تسجيل نشوب حريق آخر في حدود الساعة الحادية عشر من مساء أمس بمنطقة تبرانت بالاربعاء والذي أتى على نحو ثلاثة هكتارات من الأحراش و الأدغال .

وبدورها تدخلت كل وحدتي أولاد يعيش والصومعة في غضون الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة لإخماد حريق نشب على مستوى منطقة حرازة بأولاد يعيش وحماية المنطقة السكنية المجاورة والذي أتى على هكتارين من الأدغال والأحراش.

حريق يلتهم أزيد من 15 هكتارا من الأشجار الغابية بتيسمسيلت

وفي السياق نفسه ، أدى حريق اندلع أمس الخميس بغابة "السحانين" ببلدية لرجام (تيسمسيلت) إلى إتلاف أزيد من 15 هكتارا من الأشجار الغابية، حسبما علم اليوم الجمعة لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن هذا الحريق قد أتى على أشجار الصنوبر الحلبي والعرعار والكاليبتوس. وقد تمكن أعوان الحماية المدنية مدعومين بعناصر من محافظة الغابات من إخماده صبيحة اليوم الجمعة مما سمح بإنقاذ مساحات شاسعة من الغابة المذكورة التي تقع بمنطقة جبلية تمتاز بتضاريس وعرة.

وتم تجنيد لإطفاء الحريق الذي تبقى اسباب نشوبه "مجهولة" أزيد من 50 عون من الحماية المدنية ومحافظة الغابات وشاحنتي إطفاء وأربع سيارات رباعية الدفع ذات صهريج للتدخل في الأماكن الوعرة إضافة إلى الاستعانة بالرتل المتنقل للحماية المدنية ببلدية سيدي سليمان.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج