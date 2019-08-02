الهيئة الوطنية للحوار والوساطة تقرر الشروع الفوري في الحوار الوطني وفقا لرزنامة"سيعلن عنها لاحقا

علم من الهيئة الوطنية للحوار والوساطة الخميس، من خلال بيان أبرقته لوسائل الاعلام،أن هذه الأخيرة قد قررت الشروع الفوري في مباشرة الحوار الوطني وفقا لرزنامة"سيتم الإعلان عنها لاحقا" .

وفي بيان توج الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم برئاسة منسقها كريم يونس،شددت الهيئة على أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها في البيان الأول تبقى ضمن مخرجات الحوار مؤكدة على أن"مصلحة الوطن فوق الجميع".

كما رحبت أيضا بالشخصيات الوطنية التي"لبت نداء الوطن في هذه الظروف الصعبة بكل قناعة وروح مسؤولية"، والتي"سيتم الإعلان عن أسمائها لاحقا".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع عرف إعلان كريم يونس إستقالته من رئاسة الهيئة، وهي الخطوة التي رفضها أعضاء الهيئة "بالإجماع"، وهذا"بناء على رغبة العديد من الشخصيات والمنظمات والجمعيات والمجتمع المدني ونشطاء الحراك في مختلف ولايات الوطن الذين تمسكوا بمبدأ الحوار الوطني المعلن عنه للخروج من الأزمة في أقرب الآجال".

وإزاء ذلك و"شعورا بروح المسؤولية تجاه الله ثم الوطن، والثقة التي وضعها أعضاء الهيئة في شخصه"، قبل يونس الاستمرار في مهامه، مثلما جاء في ذات البيان.

وفي السياق نفسه ، يقول عضو الهيئة الوطنية للحوار والوساطة بوزيد لزهاري"الأوضاع في البلاد لا تحمل أكثر ، المطلب الأساسي هو أننا يجب أن نجلس على طاولة الحوار،الهيئة الوطنية للحوار والوساطة هي التي تقوم بدعوة والإتصال بكل فعاليات المجتمع من أحزاب سياسية وشخصيات وفواعل الحراك ، يتم الإستماع اليها وأخذ كل ملاحظاتها، بالنسبة لنظرتها العامة لكيفية حل الأزمة بصفة عامة وأيضا أن تقدم لنا إقتراحات عملية من أجل أن نذهب الى إنتخابات رئاسية.

المصدر : وأج