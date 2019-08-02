سليمان أعراج للإذاعة : ضرورة المضي نحو إتنخابات رئاسية في أقرب الأجال حماية للإرادة الشعبية ومؤسسات الدولة

أبرز الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي سليمان أعراج الدور المحوري والتوافقي للهيئة الوطنية المكلفة بالحوار والوساطة .

وفي تصريح لإذاعة جيل أف أم قال أعراج"أولا لابد الإشارة الى أهمية الحوار والتي تنبع من أهمية الأهداف التي يرمي إليها هذا الحوار وهو تكوين قاعدة توافق وطني تفضي الى ضرورة المضي نحو إنتخابات رئاسية في أقرب الأجال، أهمية اللجنة أيضا تأتي تجسيدا لهذه المساعي والمرامي وهي تقريب وجهات النظر، تعزيز الفهم المشترك بين مختلف الفواعل السياسية والمجتمعية وتقديم أيضا مقترحات وتصورات لكيفية المرور نحو إنتخابات رئاسية،إضافة الى ذلك أن مهمة هذه اللجنة هي مهمة وطنية ونبيلة في نفس الوقت،على إعتبار أنها تجسد الإرادة الشعبية والمصلحة العليا للبلد.

وفي السياق نفسه، يقول الأستاذ أعراج"تبرز أهمية ومن عدة إعتبارات سياسية إقتصادية مجتمعية أيضا تؤكد على أهمية المضي نحو إتنخابات رئاسية في أقرب الأجال، وذلك حماية للإرادة الشعبية وكذا حماية لمؤسسات الدولة على إعتبار الإنتخابات هي الحل الأساسي والوحيد للخروج من هذه الأزمة، وهي المفتاح الأساسي كذلك للمضي نحو جزائر جديدة لمباشرة أيضا باقي الإصلاحات مع رئيس جديد كامل الصلاحيات يحضى بالثقة الشعبية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية