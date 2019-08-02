توقيف خمسة 5 تجار مخدرات وحجز أزيد من 21 كلغ من الكيف المعالج بتبسة وسطيف

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني أمس الخميس بكل من تبسة وسطيف 5 تجار مخدرات وحجزت أزيد من 21 كلغ من الكيف المعالج، حسب ما افاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح ذات المصدر انه"في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 01 أوت 2019 بكل من تبسة وسطيف (الناحية العسكرية الخامسة), خمس (05) تجار مخدرات وحجزت 21,6 كيلوغرام من الكيف المعالج وسيارتين (02) سياحيتين إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ132.500.00 دج، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بتندوف (الناحية العسكرية الثالثة) ، أربع (04) مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع ومطرقة (01) ضغط وثلاث (03) هواتف نقالة، في حين تمكن عناصر الدرك الوطني بميلة (الناحية العسكرية الخامسة) ، من حجز طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا".

وفي نفس السياق، "أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب 9351 لترا من الوقود بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس (الناحية العسكرية الخامسة)".

من جهة أخرى، "تمكنت وحدة لحرس السواحل بعنابة (الناحية العسكرية الخامسة)، من إنقاذ تسعة (09) أشخاص من بينهم أربعة (04) أطفال كانوا عالقين على متن قارب نزهة بالشاطئ الصخري كاف لحمر".

المصدر : واج