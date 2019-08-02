إنتشال جثة غريقين في يوم واحد بسواحل تيبازة

إنتشلت مصالح الحماية المدنية أمس الخميس جثتي شخصين هلكا غرقا بسواحل ولاية تيبازة أحدهما بأحد الشواطئ غير مسموحة للسباحة، حسب ما علم لدى ذات المصالح.

وسجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة عصر أمس هلاك شاب عشريني ينحدر من مدينة السحاولة بولاية الجزائر العاصمة بأحد الشواطئ الصخرية بعين تاقورايت بحي بركان وضعت جثته على مستوى مصلحك حفظ الجثث لمستشفى تيبازة.

كما سجلت ذات المصالح مساء أمس الخميس هلاك شاب يبلغ من العمر 22 سنة ينحدر من ولاية أدرار لقى حتفه غرقا بشاطئ مطاريس وسط مدينة تيبازة و هو شاطئ مسموح للسباحة، حسب ذات المصادر.

وإرتفعت حصيلة القتلى غرقا منذ إنطلاق موسم الإصطياف بولاية تيبازة إلى أربعة ضحايا، إستنادا لمصالح الحماية المدنية.

المصدر : واج