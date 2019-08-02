إصابة 50 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن مسيرات العودة شرق قطاع غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إصابة نحو 50 فلسطينيا اليوم الجمعة في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن مسيرات العودة الأسبوعية شرق القطاع.

ونقلت تقارير صحفية عن بيان صحفي للناطق باسم الوزارة أشرف القدرة اليوم الجمعة قوله أن "من بين المصابين 24 بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز" موضحا أن "من بين المصابين صحفيين اثنين أحدهما أصيب بعيار ناري في قدمه والأخر بالرصاص المطاطي".

وإنطلقت احتجاجات "مسيرات العودة" في 30 مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 وللتأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وقتل 306 فلسطينيين وأصيب الآلاف بجروح منذ بدء "مسيرات العودة" بحسب وزارة الصحة.

يشار إلى أن جنود الاحتلال تقوم باستهداف كل مسيرات سليمة للفلسطينيين سواء بالضفة الغربية أوعلى الحدود الشرقية لقطاع غزة وبالأحياء العربية الواقعة بالقدس الشرقية.

المصدر : واج