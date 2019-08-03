ليبيا: انهيار شبكة الكهرباء المفاجئ يتسبب في إظلام غرب وجنوب البلاد

تسبب انهيار شبكة الكهرباء المفاجئ اليوم الجمعة في إظلام تام غرب وجنوب ليبيا حسبما أوضحت الشركة العامة للكهرباء في بيان.

وأفادت الشركة بأن " إظلام تام تسبب فيه انهيار الشبكة في غرب وجنوب ليبيا،وجاء نتيجة إرجاع بعض المواطنين لأحمال دون علم غرفة التحكم الرئيسية من بعضمحطات التحويل بالمناطق".

كما تسبب " أنانية بعض المناطق والمدن برفضها الدخول في عملية طرح الأحمال،مما أربك الوضع التشغيلي للشبكة الكهربائية ، ونبهت الشركة العديد من المرات أن هذه الأعمال لها تأثيرات سلبية على الشبكةالكهربائية، وقد تؤدي إلى حدوث الإظلام التام .

وتعاني معظم مدن ليبيا خاصة العاصمة طرابلس من انقطاع يومي للكهرباء يصل إلى 12 ساعة، خاصة في فترة الذروة (الشتوية والصيفية)، حيث يلامس العجز في توليد الطاقة 2000 ميغاوات يوميا، بينما لا يتخطى الإنتاج الحالي 5آلاف ميغاوات يوميا.



وتسببت الحالة الأمنية المتردية والانقسام السياسي الذي تعاني منه ليبيا ، في عدم عودة الشركات الأجنبية المنفذة لعدة مشروعات جديدة لبناء محطات توليد ، ما تسبب في تفاقم مشاكل العجز في توفير الكهرباء في البلاد منذ الإطاحة بنظامالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية