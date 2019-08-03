مباشرة أشغال لجنة الحوار والوساطة غدا الاحد

تباشر لجنة الحوار والوساطة اشغالها غدا الاحد وفق رزنامة يتم الاعلان عنها لاحقا، حسب ما جاء في بيان للهيئة .

وفي هذا الاطار اكد بوزيد لزهاري ان مطلب الأساسي هو الجلوس على طاولة الحوار وأن الهدف من الوساطة هو جمع كل المقترحات وترجمتها الى واقع لتنظيم الانتخابات الرئاسية .

وقال لزهاريفي تصريح للقناة الاولى"الأوضاع في البلاد لا تحمل أكثر،المطلب الأساسي هو أننا يجب أن نجلس على طاولة الحوار،الهيئة الوطنية للحوار والوساطة هي التي تقوم بدعوة والاتصال بكل فعاليات المجتمع من أحزاب سياسية وشخصيات وفواعل الحراك ، يتم الإستماع اليها وأخذ كل ملاحظاتها، بالنسبة لنظرتها العامة لكيفية حل الأزمة بصفة عامة وأيضا أن تقدم لنا إقتراحات عملية من أجل أن نذهب الى انتخابات رئاسية "

المصدر : القناة الاولى