الإعلان عن توجيه حاملي شهادة البكالوريا عشية اليوم السبت

ينشط وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد مساء هذا السبت ندوة صحفية حول نتائج عملية التوجيه لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بمقر المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي .

وسيتمكن الحاصلون على شهادة البكالوريا الجدد مساء اليوم من التعرف عن نتائج توجيهاتهم الجامعية وهذا بعد الانتهاء من مرحلة معالجة الرغبات عل موقع www.orientation.dz

وستخص المرحلة الثانية التي ستمتد من الرابع إلى 17 أوت للتأكيد أو إعادة التوجيه أو إجراء المقابلات أو الإمتحانات بالنسبة للشعب المعنية ثم فتح باب الإيواء من الثامن إلى 17 أوت ثم فتح الباب والمعالجة الثانية لحالات الرسوب .

المصدر : القناة الاولى