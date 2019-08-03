حج 2019 : العمل بنظام التفويج خلال رمي الجمرات بعد النفرة سيقلل من الزحام ويضمن سلامتهم

أكد عضو لجنة الفتوى بالبعثة الجزائرية للحج بمكة المكرمة موسى إسماعيل اليوم السبت ،أن دخول نظام تفويج الحجاج خلال رمي الجمرات بعد النفرة والذي تم اعداده الموسم الماضي،"سيسمح بالتقليل من الزحام خلال رمي الجمرات بالعقبة وأيام التشريق وضمان سلامتهم و أمنهم".

وألح إسماعيل على "ضرورة توخي النصوص الفقهية منطرف الحجاج الجزائريين عند القيام برمي الجمرات والابتعاد عن كل ما يضر بمناسك الحج".

وبخصوص الاشكال الفقهي المطروح من طرف الحجاج بشأن عدم المبيت في منى بسبب ضيق المكان و التوجه مباشرة الى عرفة، بررها المتحدث بـ"الشق التنظيمي البحت لان السلطات السعودية لا تسمح بتوقف الحافلات في منى بل ترخص بصعودها مباشرة الى عرفة و الحج -كما قال- عرفة" بينما -يضيف- "المبيت بمنى ما هو الا سنة من اداها كان له أجر و من لم يؤدها لم يترتب عليه في الحج شيء".

ودعا ذات المسؤول الحجاج الى "ضرورة الاستنصاح بالإرشادات التي يقدمها أئمة البعثة الجزائرية و المرشدون الدينيون".

ومن جهته صرح لخميسي بزاز، عضو لجنة الفتوى، انه "بعد نزول الحجاج من عرفة الى منى مرورا بمزدلفة يبدأ نسك رمي الجمرات والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام للمتعجل وأربعة أيام للمتأخر".

وقال بزاز ان"اليوم الأول وهو يوم العيد يطالب الحجاج برمي العقبة الكبرى وهي رمي سبع حصيات ثم يتحللون من لباس الاحرام بعد الحلق و التقصير".

وفي اليومين الثاني والثالث - يضيف المتحدث - يطالب الحجاج برمي الجمرات الثلاث –الصغرى و الوسطى والكبرى- مع ملاحظة ان الحجاج الجزائريين كغيرهم يخرجون لاداء هذا النسك في جماعات كبيرة من خيمهم وهذا ما يعرف بنظام التفويج.

وأكد عضو لجنة الفتوى ان البعثة "تحرص على ان يلتزم الحجاج بالمواقيت الزمنية لاداء هذا المشعر للمحافظة على النظام العام لسلامة الحجاج " مضيفا ان اليوم الرابع يكون الرمي فيه لمن قرر ان يتأخر اذ يجوز للحجاج ان يدخلوا الى مكة بعد رمي الجمرات في اليوم الثالث و"هو الامر الذي يقوم به –كما قال- اكثر من 60 بالمائة من الحجاج الجزائريين" امتثالا لقوله تعالى"فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه".

ودعا الحجاج في هذا الصدد الى "الهدوء و الطمأنينة و التراحم و الاكثار من الدعاء و الذكر والإستغفار فـ"هذه الأيام هي أيام أكل و شرب وذكر"، كما قال النبي صلى الله عليه و سلم .

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية