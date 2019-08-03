الحماية المدنية بقسنطينة تؤكدإخماد حريق جبل الوحش نهائيا

أعلن مدير الحماية المدنية لولاية قسنطينة العقيد احمد درارجه عن اخماد الحريق الذي اندلع في جبل الوحش ، بعدما تم التحكم في 90 بالمائة من بؤر النيران امس وانتظار مرور 12 ساعة للتأكد من عدم انتشار شعلات نائمة في المنطقة .

وقد اكد العقيد في تصريح للقناة الاولى أن حريق جبل الوحش تم اخماده نهائيا و محاصرته بعد عملية حراسة دامت 12 ساعة مبرزا أن هذا المكان المسمى بجبل الوحش يعد متنفسا حيويا لسكان المنطقة و لمستعملي الطريق السيار المتوجهين لشرق البلاد وعليه تم التجند بشكل كبير مند بداية جوان الماضي و بتعداد كامل بتسخير الامكانيات المادية و البشرية اللازمة .

وكانت طائرتا هليكوبتر تابعتين للحماية المدنية قدمتا من الجزائر العاصمة قد تمت الاستعانة بهما في عمليات إخماد ألسنة الحريق المهول الذي اندلع في جبل الوحش المتواجد بين بلديتي ديدوش مراد وقسنطينة كدعم اضافي لعديد الوسائل الأرضية المجندة على غرار الرتل المتحرك ووسائل وحدات الحماية المدنية الرئيسية والثانوية وكذا آليات محافظة الغابات والجماعات المحلية.

يذكر أن هذا الحريق المهول اندلع الخميس على الساعة 12 سا و38 دقيقة انطلاقا من منطقة لعودر ببلدية ديدوش مراد (قسنطينة) قبل أن يمتد ليشمل منطقتي كاف لكحل وكاف صالح الذي يعد امتدادا لغابة جبل الوحش بقسنطينة .

وقد تم اغلاق حركة المركبات "مؤقتا" عبر شطر الطريق السيار شرق-غرب لجبل الوحش باتجاه سكيكدة فيما سجلت المديرية العامة للغابات ازيد من 260حريقا تسبب في اتلاف الفي هكتار خلال الاسبوع الاخير .

المصدر : القناة الاولى