وزير الداخلية يدعو من غرداية إلى تحسين إستقبال المواطنين على مستوى المقرات الأمنية

وزير الداخلية يدعو من غرداية إلى تحسين استقبال المواطنين على مستوى المقرات الأمنية دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون هذا السبت من غرداية، إلى تحسين استقبال المواطنين على مستوى المقرات الأمنية عبر كامل التراب الوطني.

ولدى إشرافه، رفقة المدير العام للأمن الوطني، عبد القادر قارة بوهدبة،على وضع حيز الخدمة مقرات أمن الدائرة ببلديات المنصورة زلفانة وبونورة ودعا الوزير إلى"تحسين استقبال المواطنين على مستوى مقرات الشرطة التي ينبغي أن تكون في خدمة الشعب"، مضيفا أن"حل مشاكل المواطنين يكون أولا بحسن استقبالهم". وبعد أن حث على "أنسنة"سلك الشرطة وأشار إلى أن"المواطن يطالب باحترامه من قبل قوات الأمن".

وفي ذات السياقي أكد الوزير أن قطاع الداخلية "يعمل وفق طريقة جديدة بالتعامل مع المواطن عن طريق إستحداث استبيانات لتقييم الخدمة المقدمة والحصول على المعلومات في وقتها ومواكبة مختلف المطالب وتحسين الخدمة العمومية".

وفي هذا الصدد قامت الوزارة بتوزيع استبيانات تخص موسم الإصطياف"قام بملئها حوالي 30 ألف مواطني ، بالإضافة إلى استبيان آخر وزع على الحجاج بهدف تحسين الخدمات المقدمة خلال موسم الحج".

كما يم التحضير لاستبيان سيتم وضعه تحت تصرف أولياء التلاميذ خلال الدخول المدرسي المقبل يرمي إلى تحسين طرق التسيير على مستوى 19 ألف مدرسة يسيرها القطاع حاليا.

وخلال زيارته التفقدية دعا الوزير إلى تعميم توزيع الاستبيانات على مستوى مختلف مقرات الامن بهدف تحسين أداء سلك الشرطة.

من جهة أخرىي تطرق الوزير الى "مهام جديدة ستضطلع بها قوات الشرطة من خلال مرافقة المواطنين في المجال الصحي عبر تقديم الإسعافات الأولية"، كاشفا عن اتفاقية تم توقيعها مع وزارة الصحة بهدف تكوين أفراد الشرطة في مجال تقديم الإسعافات الأولية"، على اعتبار أن مصالح الشرطة --كما قال-- "هي أول من يصل إلى أماكن الحوادث والكوارث الطبيعية وبإمكانها إنقاذ العديد من الأرواح".

من جانبه دعا السيد المدير العام للأمن الوطني الى استعمال الطاقة الشمسية في المشاريع الجديدة قصد تخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء مشيرا الى أن 70 بالمائة من فواتير الكهرباء في البلديات تستهلكها المساجد والمدارس والإدارات والإنارة العمومية.

للإشارة فإن الوفد الوزاري سيقوم على مستوى بلدية بونورة بزيارة مستشفى الأمراض العقلية ومشروع انجاز مستشفى يضم 240 سرير، إلى جانب القطب الجامعي الجديد ووحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة.

كما سيتفقد على مستوى بلدية غرداية محطة توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية وكذلك مركز التكوين والتعليم المهنيين ومشروع سكنات إجتماعية.