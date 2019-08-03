التجار مطالبون بتعديل مستخرجاتهم التجارية على أساس إدراج الرمز الإلكتروني قبل 30 سبتمبر المقبل

تم تمديد بصفة إستثنائية آجال تعديل المستخرجات التجارية على أساس إدراج الرمز الالكتروني"س.ت.إ" لفائدة التجار الذين لم يتسن لهم بعد القيام بهذه العملية وذلك إلى غاية 30 سبتمبر المقبل، حسبما جاء في بيان صادر عن المركز الوطني للسجل التجاري.

وجاء في البيان ما يلي:"يعلم المركز الوطني للسجل التجاري كافة التجار المسجلين في السجل التجاري الذين لم يتسن لهم بعد تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية على أساس إدراج الرمز الالكتروني +س.ت.إ+ أنه تبعا لقرار وزير التجارة تم بصفة استثنائية تمديد أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية إلى غاية 30 سبتمبر 2019".

المصدر : واج