توقعات بإستقرار أسعار النفط والمخاوف بشأن الطلب تخفف مخاطر الإمدادات

أظهر إستطلاع شهري تجريه إحدى وكالات الأنباء الاجنبية انه من المتوقع أن تتحرك أسعار النفط في نطاق ضيق قرب المستويات الحالية هذا العام،حيث يواجه الطلب ضغوطا من تباطؤ النمو الاقتصادي ونزاع تجاري مستمر، وهو ما يقيد المكاسب الناجمة عن خفض الإنتاج والتوترات في الشرق الأوسط.

وتوقع 54 خبيرا إقتصاديا ومحللا شملهم الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 47ر67 دولار للبرميل في 2019، بتغير طفيف من 59ر67 دولار في إستطلاع الشهر السابق، ومقارنة مع 88ر65 دولار منذ بداية العام.

وقالت المحللة لدى انتيسا سان باولوا، دانييلا كورسيني"لا يزال الطلب العالمي ضعيفا وعرضة لمخاطر مراجعات نزولية كبيرة، بسبب القلق من حرب تجارية وبيانات مخيبة للآمال عن الاقتصادات الكلية".

وفي وقت سابق هذا الشهر، إتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا،على مواصلة خفض الإنتاج حتى مارس آذار 2020، سعيا لدعم الأسعار.

وفي حين يُنظر إلى الاتفاقية على أنها من شأنها أن تدعم الأسعار، يقول محللون إن نجاحها في إحداث التوازن في السوق سيتضاءل على الأرجح في العام القادم.

وقال إدوارد بيل من بنك الإمارات دبي الوطني إن فعالية خفض إنتاج أوبك "بدأت تضعف وسيكون لها تأثير محدود على التوازن صوب عام 2020."

وخفضت أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهم للطلب في يوليو، مشيرين إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الإنتاج الأمريكي.

وتوقع محللون في استطلاع لذات وكالة الانباء أن ينمو الطلب العالمي 8ر0-4ر1 مليون برميل يوميا في 2019، مقابل 9ر0-3ر1 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة في يونيو ، مع إستمرار الأسواق الناشئة في آسيا كمحركات رئيسية للطلب.

قال المدير العالمي لاستراتيجية سوق السلع الأولية في بي.إن.بي باريبا،هاري تشيلينجويريان"حتى يشهد النفط صعودا قويا، تحتاج السوق إلى محفز اقتصادي إيجابي، سواء في شكل تقدم ملموس في المحادثات التجارية، أو تيسير من البنوك المركزية".

وقال محللون إن السوق ستشهد على الأرجح فائضا في الإمدادات هذا العام والعام القادم، إلا أن أي تصعيد في الشرق الأوسط قد يثير اتجاها صعوديا للأسعار.

وقال الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونومكس,أوليفر ألين "إذا تم إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، فربما يتم فقدان 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية".

وتصاعد الخلاف بين إيران والغرب بعد احتجاز إيران ناقلة نفطية ترفع علم بريطانيا في الخليج هذا الشهر، فيما يُنظر إليه على أنه رد على قيام قوات بريطانية باحتجاز ناقلة إيرانية قرب جبل طارق.

ويتوقع خبراء في قطاع النفط أيضا ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة في الفترة المتبقية من هذا العام وفي 2020، مع حل مشاكل في البنية التحتية وتشغيل خط أنابيب جديد من حوض برمين في غرب تكساس ونيو مكسيكو.

ويتوقع الاستطلاع أن تصل عقود النفط الأمريكي إلى 29ر59 دولار في المتوسط للبرميل في 2019، مقابل توقعات في الشهر الماضي بلغت نحو 30ر59 دولار.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية