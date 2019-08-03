إنتقالات: إعارة نعيجي لجيل فيسانت البرتغالي لموسم واحد

إلتحق المهاجم الدولي الجزائري لنادي بارادو، زكريا نعيجي، بنادي جيل فيسانت لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، حسب ما أعلن عنه نادي الدرجة البرتغالية الأولى لكرة القدم هذا السبت على موقعه الرسمي.

والتحق أحسن هداف للرابطة الجزائرية الأولى الموسم الماضي ب 20 هدفا، بعقد إعارة، مع خيار الشراء النهائي مقابل 2ر1 مليون يورو، حسب الصحافة المحلية.

وكان نعيجي البالغ من العمر 24 سنة قد شرع في تربص تحضيري للموسم الجديد مع نادي بارادو بسلوفينيا، قبل أن يغادر زملاءه ويلتحق بالبرتغال، علما وأن إبن مدينة برج بوعريريج كان قد أثار اهتمام كل من ناديي بوردو الفرنسي وسيسكا موسكو الروسي.

ويلتحق الهداف الجزائري في البطولة البرتغالية بزميله الدولي رفيق حليش لاعب نادي موريرنسي، أما ياسين براهيمي فقد وصل إلى نهاية عقده مع نادي بورتو.

ويواصل نادي"الباك"سياسة تصدير لاعبيه، موسما واحدا بعد انتقال المدافع الأيمن "للخضر" يوسف عطال لنادي نيس الفرنسي و ووسط الميدان الهجومي فريد الملالي لنادي أنجي الفرنسي. وسبق اللاعبين زميلهما بنادي ران الفرنسي، المدافع رامي بن سبعيني.

المصدر : واج