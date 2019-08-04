الحماية المدنية : 3376 تدخل خلال 24 ساعة

خلال الفترة الممتدة ما بين 01 إلى 02 أوت 2019 سجلت وحدات الحماية المدنية 3376 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية .

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة على اثر عدة حوادث مرور منها 06 الأكثر دموية تسببت في وفاة 07 اشخاص . أثقل حصيلة سجلت بولاية أم البواقي بوفاة 03 أشخاص على إثر 02 حادثي مرور.

فيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات، قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 74 حريقا ( 25 حريق غابة، 12 حريق أدغال، 31 حريق أحراش، 16 حريق محاصيل) هذه الحرائق تسببت في خسائر مقدرة بـ 323 هكتار مساحة غابية، 126 هكتار مساحة أدغال، 402 مساحة أحراش و حشائش، 5730 حزمة تبن و 3194 شجرة مثمرة. أهم الحرائق سجلت بولاية ميلة بـ 03 حرائق خلفت خسائر مقدرة بـ 165 هكتار مساحة غابية و 35 هكتار أحراش، وكذا إصابة 04 أشخاص بصعوبة في التنفس على إثر حريق غابة نشب ببلدية تراي بينان بالمكان المسمى بني عفاق،

أما بولاية قسنطينة تم تسجيل إصابة 02 شخصين بضيق في التنفس تم إسعافهم بعين المكان، على إثر حريق أحراش انتشر إلى مركز ردم النفايات بالطريق الوطني رقم 05 ببلدية عين السمارة.

و تعمل وحدات الحماية المدنية مدعمة بالوحدة الجوية للحماية المدنية على إخماد 07 حرائق غابة، أدغال وأحراش بكل من ولايات بجاية بحريقين ، تيسمسيلت، قسنطينة، برج بوعريريج، خنشلة وعين الدفلى.

و في إطار جهاز حراسة الشواطئ و الإستجمام خلال نفس الفترة، قام أعوان الحراسة بـ 1255 تدخل ما سمح بإنقاذ 959 شخص من الغرق الحقيقي و تقديم الإسعافات الأولية لـ 221 شخص ما تسبب في وفاة 05 أشخاص غرقا منهم 04 في الشواطئ الممنوعة من السباحة بكل من ولايات بجاية وفاة 02 شخصين، تيبازة وفاة 02 شخصين و ولاية مستغانم وفاة 01 شخص.

للذكر منذ الفاتح جوان قام جهاز حراسة الشواطئ و الإستجمام بـ 41355 تدخل ما سمح بإنقاذ 28341 شخص من الغرق، مع تسجيل وفاة 78 شخص منهم 54 في الشواطئ الممنوعة للسباحة و 24 في الشواطئ المحروسة ( 12 خارج أوقات الحراسة).