كاراتي-دو / البطولة العربية للفئات الشابة : 12 ميدالية للجزائر في اليوم الأول

حصد مصارعو المنتخب الجزائري للكاراتي-دو 12 ميدالية (2 ذهبي 4 فضةي 6 برونز) خلال اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للأشبال الاواسط و الآمال التي تحتضنها العاصمة التونسية السبت والأحد.

ونجحت الجزائر في احتلال المركز الأول لدى صنف الشبلات بفضل ذهبيتين حققتهما كل من سيليا ويكان في وزن اقل من 47 كغ و آية صياد في وزن اقل من 54 كغ (اختصاص كميتي) وبرونزية اوديرة شيماء (اكثر من 54كغ)،متفوقة على مصر وتونس والسعودية.

وتواصل تألق العناصر الوطنية في باقي الأصناف حيث حققت آية ولد العربي فضية الكاتا اناث لدى الشبلات في حين حصد يوسف زياد فضية الكاتا أشبال.

وحصدت البطلة كنزة بلعباس ثالث فضية للجزائر في الكاتاي بعد ان احتلت الصف الثاني في صنف الوسطيات في حين توج المصارع طارق بن وبة بالميدالية البرونزية لدى الاواسط لتحتل الجزائر المركز الثاني في الترتيب العام لدى الكاتا أواسط سواء لدى الذكور أو الاناث.

وفي جمع كل من حلاسة انيس (52 كغ) وميدون فالح (70 كغ) و الرحماني اسماعيل (+70 كغ) ثلاث ميداليات برونزية وحصدت لويزة ابو ريش الميدالية البرونزية (اقل من 52 كغ) لدى الوسطيات.

من جهته،حقق عطوي عبد السلام (اقل من 61 كغ) الميدالية الفضية لدى الاواسط ليرتفع رصيد الجزائر بذلك الى 12 ميدالية من مختلف الألواني علما أن الفريق الوطني اكتفى بتحقيق ذهبية وحيدة في البطولة العربية الاخيرة بمصر.

وتشارك الجزائر في هذا الموعد ب 37 مصارعا موزعين كالتالي: 10 مصارعين من صنف الأشبال (6 ذكور و 4 إناث) و 15 مصارعا من الأواسط (9 ذكور و 6 إناث) و 12 مصارعا من صنف الآمال (6 ذكور و 6 إناث).

وتعرف هذه البطولة مشاركة 225 مصارع ومصارعةي وتبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع خلال اليوم الختامي المقرر هذا الأحد.