تبسة: مياه الأمطار الرعدية تغمر عشرات المنازل ببلدية مرسط

غمرت مياه الأمطار الرعدية الغزيرة المرفوقة بحبات برد التي تساقطت مساء أمس السبت على بلدية مرسط (30 كلم شمال عاصمة ولاية تبسة) عشرات المنازل عبر عدد من الأحياء السكنية، حسبما ورد اليوم الأحد في بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان بأن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمرسط تدخلت مدعومة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد "حشاني دوح" بتبسة طيلة ليلة السبت إلى الأحد لامتصاص سيول الأمطار التي غمرت عشرات السكنات والمحلات التجارية بمدينة مرسط.

وأضاف ذات المصدر أنه تم تسجيل تضرر عشرات المنازل ومداخل العمارات والمحلات التجارية و عدد من المرافق العمومية ببلدية مرسط والتي شهدت سقوط كميات كثيفة من الأمطار على مستوى 10 أحياء من بينها غار الطين والنهضة ومسجد الفرقان، والزهور، وكذا حي 20 سكن وحي ابن باديس وغيرها.

وأردف ذات البيان أن الطريق الوطني رقم 16 في شطره الذي يمر بذات الجماعة المحلية تضرر بنسبة كبيرة من مياه الأمطار خاصة في جزئه المتواجد أمام مقر الدائرة والذي كان مغلقا جزئيا أمام حركة المرور لغاية امتصاص المياه وإعادة فتحه للسير من جديد.

و قامت مصالح الحماية المدنية بامتصاص مياه الأمطار من 36 منزلا و عند مدخل 13 عمارة و 5 محلات تجارية إضافة إلى مقهى، حسبما ورد في ذات البيان الذي أشار الى أن منسوب المياه ارتفع إلى ما بين 20 و 30 سم.