إيرادات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الصينية بلغت 476 مليار دولار في 2019

حققت صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين إيرادات بقيمة 476 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة على أساس سنوي، حسبما جاء اليوم السبت في بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

و حسب ذات المصدر فإن إيرادات هذه الصناعة سجلت إجمالي 3.28 تريليون يوان (نحو 476 مليار دولار أمريكي)، مؤكدة تسارع النمو في القطاع بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن أرباح القطاع بلغت 408.8 مليار يوان في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة ارتفاع 9.9 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية ، لافتة إلى دور النمو القوي في مجالات خدمات الحوسبة والبيانات الكبيرة ومنصات التجارة الإلكترونية، في ارتفاع خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 17.2 بالمائة خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين.

كما ذكرت الوزارة أنه، في الوقت ذاته، سجل إجمالي إيرادات مبيعات منتجات وخدمات المعلومات المتعلقة بالأمن 50.1 مليار يوان، أعلى بـ 10.8 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن قطاع صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين يشهد نموا سنويا منذ عقد من الزمن، بفضل مراهنة السلطات عليه لتحقيق نسب نمو اقتصادي تمكن من مواصلة تبوء البلاد لمكانة متقدمة ضمن أقوى اقتصادات العالم.