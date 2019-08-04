الهيئة الوطنية للحوار والوساطة تعلن عن إنشاء هيئة للعقلاء

أعلنت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة عن إنشاء لجنة للعقلاء تجمع شخصيات وخبراء.

وفي بيان لها على إثر اجتماعها اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، تداولته وسائل الإعلام الوطنية، أوضحت الهيئة التي يرأسها المنسق كريم يونس أن هذه اللجنة تتكون من شخصيات وخبراء قبلوا بالانضمام للهيئة.

ويضيف البيان أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه كل أعضاء الهيئة، بما فيهم الجدد، تنصيب لجان عمل، وتحديد مهامها وأعضائها، مؤكدا أن الهيئة "تثمن كل مبادرات الحوار وكل منصات ومقترحات الخروج من الأزمة".

وأعلنت الهيئة أيضا عن قرارها بالشروع الفوري في تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، مؤكدة أن "كل المنصات والمقترحات تشكل وثائق عمل ستستعمل من أجل إعداد مقترحات يتم تقديمها خلال الندوة الوطنية التي ستنظم في نهاية المشاورات".