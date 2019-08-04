البطولة العربية للسباحة 2019 : المنتخبات الجزائرية تحصد 4 ذهبيات

أحرزت الجزائر 4 ميداليات ذهبية، اليوم الأحد، خلال الحصة الافتتاحية للبطولة العربية للشباب للسباحة، الجارية بالمغرب في الفترة الممتدة بين 4 و 7 أوت.

البداية كانت لدى فئة البراعم إناث (12-13 سنة)، بتتويج آلاء حمّاش بذهبية 50 متر سباحة حرة بتوقيت (30 ثا 82 ج)، وعند الذكور نال أنس تونسي لقب 200 متر حرة (2 د 07 ثا 17 ج). وفي نفس الفئة العمرية، تحصل فريق التتابع المختلط على ذهبية 4 مرات 100 متر سباحة حرة (4 د 09 ثا 04 ج).

وعند فئة الصغريات (14-15 سنة)، سيطرت سباحة المجمع الرياضي البترولي، مريم خالدي، على تخصص 200 متر سباحة حرة بواقع (2 د 10 ثا 20 ج).

وتتواصل منافسات اليوم الأول من هذا الموعد العربي عبر إجراء الحصة الثانية المبرمجة مساء الأحد.

وتشارك البعثة الجزائرية في هذه البطولة العربية بمجموع 31 سباحا من بينهم 15 فتاة، يشرف عليهم طاقم فني موسع يضم 6 مدربين بقيادة الناخب الوطني ومدرب فريق اتحاد الجزائر، علي معنصري.