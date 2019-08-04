مشروع بحث لتطوير نظام التعرف بالوجه لمنتسبي الضمان الاجتماعي

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسان تيجاني هدام، هذا الأحد بسكيكدة عن"إنطلاق مشروع بحث قصد تطوير نظام التعرف بالوجه" الرامي أساسا إلى تحسين الخدمة العمومية لفائدة منتسبي الضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير بأن هذا "المشروع البحثي الذي تم إطلاقه بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يرمي أساسا إلى تطوير تطبيق برمجي بغرض التعرف وبطريقة أوتوماتيكية وتلقائية على شخص من خلال وجهه والتقليص قدر الإمكان من الوثائق بالنسبة للمتقاعدين الذين يتعين عليهم سنويا تقديم شهادة الحياة للاستفادة من معاشاتهم."

وأشار تيجاني هدام كذلك إلى أن"تطوير نظام التعرف لفئة المتقاعدين يعتبر التحدي الأول لاستراتيجية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي تتجه نحو رقمنة وإستخدام التكنولوجيات الجديدة من أجل ضمان تسيير فعال يسمح بتكفل أفضل بانشغالات المواطنين" .

وفي هذا السياق دعا الوزير -الذي ألح على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة عن إحصائيات القطاع - إلى تأطير ومرافقة فعل التسيير من خلال التواصل والاعلام وتبادل المعلومات بين إطارات القطاع.

ويعد تحسين الخدمة العمومية والاستقبال خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة، لاسيما المعاقين، من بين أهم التوجيهات التي قدمها الوزير الذي دعا إلى تشجيع إستحداث مؤسسات مصغرة لفائدة الشباب المدعوون - كما قال- "اليوم أكثر من أي وقت مضى للاندماج ضمن جهود التنمية الاقتصادية للبلاد".

وأوصى حسان تيجاني هدام خلال جلسة عمل حضرتها إطارات القطاع محليا والتي أعطى خلالها تعليمات لاقتراح حلول لمشاكل البطالة وانخفاض عدد المشاريع الممولة في إطار مختلف أجهزة الدعم التي أقرتها الدولة " بضرورة ترقية وتعزيز روح المقاولاتية لا سيما بالجامعة."

واستنادا لمعلومات قدمها مسؤولو القطاع محليا, فإن معدل البطالة بهذه الولاية تجاوز 11 بالمائة فيما عرفت المشاريع الممولة في إطار مختلف أجهزة دعم تشغيل الشباب انخفاضا بـ80 بالمائة.

وبعدما أوضح بأنه"مازال الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بهذه الولاية"، دعا الوزير إلى ضرورة تكثيف الجهود وتدعيم التنسيق مع مختلف القطاعات من أجل "تدارك التأخر" المسجل في المجال وبالتالي السماح بتكفل أفضل بإنشغالات المواطنين.

ودعا حسان تيجاني هدام في هذا السياق إلى ضرورة إعداد خريطة "ملموسة ومستحدثة"حول أنشطة الولاية لضمان توجيه فعال للشباب نحو عالم الشغل مع إحترام تشريعات العمل.

وشكلت مسائل تفعيل اللجنة الولائية لترقية الشغل وتدعيم عمليات تحصيل الاشتراكات أهم توجيهات الوزير الذي دشن في إطار زيارته العملية إلى ولاية سكيكدة فرعا لمفتشية العمل تم إنجازه بمنطقة عزابة.

كما تفقد الوزير ببلدية فلفلة مشروع إنجاز 280 سكن في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية سيتم استلامه"قبل نهاية ديسمبر 2019"، قبل أن يتجه إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء الذي خضع إلى عملية إعادة تأهيل.

وزار تيجاني هدام كذلك مؤسسات صغيرة تم استحداثها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة قبل أن يحضر عرض فيلم وثائقي حول هجمات 20 أوت 1955 أنجز من طرف شاب استفاد من جهاز (أونساج) لإستحداث مؤسسة اتصالات.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية