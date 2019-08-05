الحوثيون يستهدفون مطارين وقاعدة جوية في السعودية بطائرات مسيرة

قامت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن اليوم الاثنين، بشن هجمات بطائرات مسيرة من دون طيار على مطارين وقاعدة جوية في الأراضي السعودية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، إن "سلاح الجو المسير، نفذ اليوم الاثنين، عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات (قاصف ك 2) المسيرة".

ونقلت قناة ذات المصادر عن الناطق العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع ، قوله إن "العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار نجران"، وان "الإصابة كانت مباشرة"، مضيفا أن "العملية الثانية استهدفت مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير وكانت الإصابة دقيقة".

وأشار الى أن "العملية الثالثة استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى في مطار أبها الدولي بعسير، وأصابت أهدافها بدقة عالية".

وبحسب قناة (المسيرة)، فقد نفذ الطيران المسير خلال الأشهر الثلاثة الماضية 60 عملية منها 23 عملية في يوليو الماضي، باتجاه أهداف في السعودية.

وتقود السعودية تحالفا عربيا ينفذ عملية عسكرية في اليمن منذ 2015، لدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته بمواجهة الحوثيين.