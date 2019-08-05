عيد الأضحى: وزارة البيئة و الطاقات المتجددة تدعو إلى تفادي الذبح بطرق عشوائية في الشوارع

05/08/2019 - 14:22

دعت وزارة البيئة و الطاقات المتجددة اليوم الاثنين المواطنين تفادي الذبح بطرق عشوائية في الشوارع و امام المنازل و  العمارات و الأماكن العامة.

و جاء في بيان الوزارة انه بمناسبة  اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك   1440-2019 تدعو وزارة البيئة و الطاقات المتجددة كل المواطنات و المواطنين إلى  أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية و الحفاظ على سلامتهم و سلامة بيئتهم.

و بعد ان دعت إلى "تفادي الذبح  بطرق عشوائية في الشوارع و امام المنازل و العمارات و الأماكن العامة أوضحت ان العمل بغير ذلك سيؤدي إلى "تلوث المحيط و  تلوث اللحوم جراء الغبار و التربة و نواقل الأمراض مما يشكل بيئة خصبة لنحو 300 مرض تنتشر عدواها طوال العام".

كما دعت في سياق متصل-حسب ذات البيان- إلى "التخلص من بقايا الأضاحي و مخلفات الذبح (الجلود و الأحشاء و الفضلات إلخ.) بطريقة صحية عن طريق وضعها في أكياس متينة محكمة الغلق و ذلك قبل وضعها في الأماكن المخصصة لرمي القمامات لأنها تتضمن مواد عضوية تشكل خطرا على صحة المواطنين.

و أضاف ذات المصدر ان "رمي مخلفات الأضاحي بشكل عشوائي سيؤدي إلى تلوث البيئة  ويضر أيضا بعمال النظافة الذين يضطرون إلى العمل لساعات إضافية يوم العيد".

و اوصت الوزارة في ذات السياق إلى "احترام توقيت مرور شاحنات جمع النفايات خلال أيام العيد" و التعاون جميعا مع أعوان النظافة الذين يقضون أيام العيد تحت الشمس لساعات طوال و لا يعودون إلى بيوتهم إلا في ساعة متأخرة من الليل.

ودعت الوزارة المجتمع المدني إلى "العمل من أجل التوعية و التوجيه الميداني و تأطير المواطنين قبل و خلال و بعد عيد الأضحى المبارك من خلال حملات التحسيس و التوعية".

و في الأخير وضعت وزارة البيئة و الطاقات المتجددة الرقم الأخضر 3007 و التطبيق الهواتف (Ndif) تحت تصرف المواطنين من أجل استقبال استفساراتهم  و بلاغاتهم و ذلك عبر الوكالة الوطنية للنفايات.

 

 

 

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