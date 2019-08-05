كشف مخبأ يحتوي على كمية من الأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي بتمنراست

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، مخبأ يحتوي على كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 04 أوت 2019، إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة".

ويحتوي المخبأ على "رشاش عيار 12.7 ملم و رشاش من نوع PKT وأربعة (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين (02) نصف آليتين من نوع سيمونوف وثمانية (08) صواريخ من نوع S5KO وتسع (09) قذائف هاون عيار 82 ملم، بالإضافة إلى 1460 طلقة من مختلف العيارات" .

وتأتي هذه العملية -يضيف البيان- "لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كافة ربوع الوطن في الحفاظ على سلامة البلاد وإحباط أية محاولة للمساس بأمنها واستقرارها".