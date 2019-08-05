تعيين سليم إيلاس مديرا عاما مديرا عاما لألعاب البحر المتوسط بوهران 2021

تم تعيين سليم ايلاس مديرا عاما لألعاب البحر المتوسط بوهران 2021 خلفا لمحمد المورو، المقال من منصبه، حسب ما أفاد به وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، اليوم الاثنين بالجزائر.

وصرح برناوي خلال ندوة صحفية حول مشاركة الجزائر في الألعاب الإفريقية 2019 : "تلقينا خبر تعيين البطل السابق في السباحة، سليم إيلاس، في منصب المدير العام لألعاب البحر المتوسط 2021 بوهران، بارتياح كبير. وهذا القرار اتخذ من قبل الوزير الأول نور الدين بدوي، بعد اقتراح من وزارة الشباب والرياضة".

ويخلف سليم ايلاس، محمد المورو، الرئيس السابق لجمعية وهران، الذي نصبه وزير الشباب والرياضة الأسبق محمد حطاب في نوفمبر 2018 كمدير عام لموعد وهران 2021.

في حين تم تعيين زهور قيدوش، عضو سابقة في اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، في منصب مديرة مكلفة بالإدارة.