المحكمة العليا : إيداع محمد الغازي وعبد الغاني زعلان رهن الحبس المؤقت

استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ، اليوم الاثنين ، إلى الوالي السابق لولاية الشلف محمد الغازي والوالي السابق لولاية وهران عبد الغاني زعلان في إطار التحقيق المفتوح ضدهما في قضايا فساد وأمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى هذه الهيئة القضائية.

وأوضح ذات المصدر ، أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم 5 أوت / أغسطس 2019، الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى الغازي محمد والي ولاية الشلف سابقا المتابع بجنح طلب أو قبول موظف عمومي بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لشخص آخر أو كيان آخر لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ممن واجباته، تبديد عمدي وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة".

كما استمع المستشار المحقق إلى والي ولاية وهران سابقا زعلان عبد الغاني، المتابع بجنح تبديد عمدي وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي والاستعمال غير الشرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة".

و حسب ذات البيان، أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت.

المصدر : وأج