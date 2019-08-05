البطولة العربية للشباب للسباحة -2019: الجزائر تضيف 3 ذهبيات وفضية في اليوم الثاني

أضافت المنتخبات الجزائرية ثلاث ميداليات ذهبية و فضية واحدة، خلال منافسات اليوم الثاني من البطولة العربية للشباب للسباحة، الجارية اليوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء (المغرب) في الفترة الممتدة بين 4 و7 أوت /أغسطس. ويواصل أنس تونسي من صنف البراعم (12-13 سنة) التألق، بحصده ذهبية 100 متر سباحة حرة بتوقيت (58 ثا 16 ج)، لتضيف سباحة اتحاد الجزائر ، خنساء بلقاسمي ، لقب 400 متر 4 سباحات عند الصغريات (14-15 سنة) بزمن (5 د 12 ثا 18 ج).

وتوجت ريمة بن منصور، من الصغريات كذلك بذهبية 100 متر سباحة حرة (1 د 00 ثا 60 ج)،كما تحصلت ماشا كاميل سعدي (صغريات) على فضية 100 متر حرة (1 د 03 ثا 97 ج).

وبالتالي يرتفع رصيد الجزائر مؤقتا في الترتيب العام للميداليات إلى مجموع 29 ميدالية (12 ذهب ، 8 فضة و 9 برونز).وتتواصل منافسات اليوم الثاني من هذا الموعد العربي للسباحة، عبر إجراء الحصة الرابعة المبرمجة أمسية الاثنين.

وتشارك البعثة الجزائرية في هذه البطولة العربية بمجموع 31 سباحا من بينهم 15 فتاة، يشرف عليهم طاقم فني موسع يضم 6 مدربين بقيادة الناخب الوطني ومدرب فريق اتحاد الجزائر، علي معنصري.

المصدر : وأج