وزير الشؤون الدينية : الجزائر طالبت بزيادة 2000 تأشيرة حج إضافية

أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف السيد يوسف بلمهدي اليوم الاثنين بجدة السعودية جاهزية البعثة الجزائرية لاستكمال موسم الحج بالنظر إلى الجهود التي بذلت لحد الساعة في كل من جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة. و ذكر السيد بلمهدي أن" الجزائر جددت الطلب والسلطات السعودية تعكف على دراسة هذا الملف كون أن مكة كانت تشهد في السنوات السابقة ورشات توسعة ولهذا لم يتم تجسيد هذا المشروع"، مشيرا ، إلى أن الجزائر طالبت بزيادة 2000 تأشيرة إضافية ليصل العدد إلى أكثر من 38.000 تأشيرة.

وشدد الوزير في تصريح له اليوم زيارته لمكتب شؤون الحجاج بمركز جدة على «أهمية الجهود من أجل رفع التحدي بالمشاعر بكل منى وعرفة ومزدلفة وهو ما يحتاج إلى مزيد من الحرص من طرف الجميع".

وحث ذات المسؤول على ، " التفاني في خدمة الحجاج خلال رحلات العودة وفق ما يعطي الانطباع الدائم على النجاح الذي يميز موسم الحج الحالي". وفي سؤال بشأن حجاج المجاملة أعلن الوزير "التكفل التام بتأشيرات المجاملة لفائدة الحجاج الذين تمت معالجة ملفاتهم من قبل الديوان الوطني للحج و العمرة ".

ورفض الوزير التعليق على بعض الإشاعات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي التي أفادت بطرد الحجاج من المطارات.

المصدر : الإذاعة الجزائرية