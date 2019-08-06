الهيئة الوطنية للحوار والوساطة تلتقي بعض ممثلي الحراك الشعبي غدا الأربعاء

ينتظر أن تجتمع اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة، مع بعض فواعل الحراك الشعبي غدا الأربعاء في إطار رزنامة جولات الحوار للهيئة .

وجاء الاعلان عن هذا اللقاء خلال اجتماع للجنة السياسية الاثنين ترأسه عمار بلحيمر، رئيس اللجنة، وحضره المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، وأعضاء اللجنة مختار بن سعيد وبقاط بركاني محمد، ناقش النقاط المدرجة في جدول الأعمال

ويتعلق الأمر ببرنامج رزنامة جولات الحوار، حيث قررت اللجنة "عقد أول اجتماع مع بعض فواعل الحراك يوم الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا بمقرها المؤقت (الجزائر العاصمة)".

وتم خلال هذا الاجتماع أيضا "دراسة تشكيلة لجنة الحكماء والخبراء حيث أكد عمار بلحيمر، رئيس اللجنة في تصريح للقناة الأولى أن هذه اللجنة تضم شخصيات من المجتمع المدني و السياسي مع أهمية اعادة الاعتبار لدورالجالية الوطنية بالخارج في حل الأزمة

هيئة الحوار والوساطة كانت قد أعلنت عن انشاء لجنة للحكماء و كشفت عن قرارها بالشروع الفوري في تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، مؤكدة أن كل المنصات والمقترحات تشكل وثائق عمل ستستعمل من أجل اعداد مقترحات يتم تقديمها خلال الندوة الوطنية التي ستنظم في نهاية المشاورات.

كما تضطلع لجنة الدراسات و التحاليل بمراجعة قانون الانتخابات حسب فاطمة الزهراء بن براهم عضو بلجنة الحوار و الوساطة التي أبرزت أهمية تصحيح النقائص في قانون الانتخابات وإثراءه بإضافات سياسية و قانونية و اجتماعية صحيحة.

المصدر :الاذاعة الجزائرية