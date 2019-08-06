مادورو: لا أحد يستطيع أن يفرض الحظر على فنزويلا

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو أن "لا أحد يستطيع أن يفرض الحظر على فنزويلا"، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تجميد على كل الأصول المملوكة لحكومة كاراكاس في الولايات المتحدة.

وذكرت قناة (الحرة) الاخبارية أن تعقيب مادورو على قرار ترامب جاء خلال رسالة له عبر الراديووالتلفزيون الفنزويلي.

وأشارت القناة الاخبارية إلى أن هذا الحظر من شأنه أن يضع فنزويلا في نفس المستوى مع دول أخرى مثل كوريا الشمالية وإيران وسوريا وكوبا. و قال الرئيس نيكولاس مادورو إنه أكد في وقت سابق رفضه بيان ترامب بشأن حصار محتمل لبلاده"،

وأضاف أنه طلب من سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا، التنديد بالتهديد "غير القانوني" أمام مجلس الأمن الدولي.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتجميد كل أصول الحكومة الفنزويلية الموجودة في الولايات المتحدة.

ويشمل الأمر التنفيذي كل ممتلكات وأصول الحكومة الفنزويلية الموجودة في الولايات المتحدة وتلك التي بحوزة أشخاص أمريكيين.

وطبقا للقرار الأمريكي، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الثلاثاء، لا يجوزالتصرف في هذه الأصول أو نقلها أو سحبها أو التعامل معها.

وكانت الولايات المتحدة ودول غربية قد اعترفت مؤخرا برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد ، فيما ذكر ترامب قبل نحو أسبوع أنه يدرس فرض حصار على فنزويلا مع تصعيد الولايات المتحدة الضغط على مادورو كي يتخلى عن السلطة في بلاده.