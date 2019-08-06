حرارة شديدة ببعض ولايات شرق البلاد

ستشهد بعض ولايات شرق البلاد، بداية من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم غد الأربعاء، درجات حرارة شديدة، حسبما أعلن عنه المركز الوطني للتوقعات الجوية في نشرية خاصة.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي كل من سكيكدة وعنابة والطارف حيث ستصل درجات الحرارة أو تتجاوز 40 درجة محليا، مما يستدعي "مستوى يقظة برتقالي"، وستدوم صلاحية النشرية إلى غاية يوم الأربعاء 07 أغسطس على الساعة التاسعة ليلا.

كما يدعو المركز الراغبين في الحصول على توضيحات أكثر، إلى الاطلاع على الموقع الالكتروني للأحوال الجوية www.météo.dz.