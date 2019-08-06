حوادث المرور : وفاة 51 شخص وجرح 1685 أخرين خلال اسبوع

لقي 51 شخصا حتفهم واصيب 1685 آخرين في 1381 حادث مرور وقع خلال الفترة الممتدة ما بين 28 يوليو و3 أغسطس 2019 حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية .

وأوضح ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية قامت ب2496 تدخل من أجل 1381 حادث مرور أدى إلى وفاة 51 شخص وجرح 1685 آخرين تم اسعافهم ونقلهم الى المراكز الاستشفائية وقد كانت اثقل حصيلة سجلتها هذه المصالح بولاية سطيف أين تم إحصاء 50 حادث تسبب في وفاة 14 شخص وجرح 51 أخرين .

كما قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة ب4346 تدخل سمح بإخماد 3497 حريق منها منزلية وصناعية وحرائق أخرى إلى جانب 6645 تدخل لتغطية 5193 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.