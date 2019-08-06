الجزائر تعرب عن ادانتها "القوية" للاعتداء الإرهابي الذي تعرض له محيط معهد الأورام بالقاهرة

أعربت الجزائر عن "إدانتها القوية" للاعتداء الإرهابي الذي وقع مساء يوم الأحد في محيط معهد الأورام بالقاهرة، حسب ما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية .

وأعربت الجزائر عن إدانتها القوية للاعتداء الإرهابي الذي وقع مساء يوم الأحد 04 أوت 2019 في محيط معهد الأورام بالقاهرة والذي خلف عددا كبيرا من الضحايا الذين ننحني بخشوع أمام أرواحهم البريئة متمنية الشفاء العاجل للمصابين "، يضيف ذات المصدر.

كما تعرب من جهة أخرى في هذا الظرف الأليم -حسب نفس البيان-"عن تضامنها مع حكومة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، وتتقدم بأخلص عبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم .