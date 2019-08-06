أكثر من 1200 حريق أتلف حوالي 4 آلاف هكتار من الغابات إلى غاية الـ4 أوت

كشفت مصالح الحماية المدنية عن حصيلة حرائق الغابات منط بداية جوان إلى غاية الـ4 أوت حيث تم تسجيل 1246 حريقا عل مستوى الغابات أتلفت حوالي 4 آلاف هكتار من المساحات الغابية وتسببت في وفاة شخصين.

وفي اجتماع تقييمي حول العمليات الخاصة بموسم الاصطياف ومكافحة حرائق الغابات أبرز النقيب نسيم برناوي مكلف بالاتصال على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية أن اكثر من 1200 حريق أتى على خسائر تجاوزت 9 آلاف هكتار من مساحات غابية ونخيل وغطاء نباتي والولايات الاكثر تضررا تيزي وزو وعين الدفلى بخسائر فاقت الألف هكتار .

كما تم تسجيل خسائر بشرية على مستوى الشواطئ والسدود والوديان بتسجيل141 غريق.

وزير الداخلية:فتح تحقيقات امنية لتحديد المتسببين في حرائق الغابات

من جهته أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون أن مصالح الأمن فتحت عدة تحقيقات لتحديد المتسببين في موجة حرائق الغابات مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة لمعاقبة هذا "العمل الاجرامي".

وقال دحمون "للأسف كان العامل البشري سبب في اندلاع هذه الحرائق لذلك فالدولة تقوم بواجبها وتم فتح تحقيقات أمنية وهي جارية".

وأضاف في نفس السياق قائلا إن مصالح الأمن ستقدم الملفات الى العدالة وسيتم تطبيق القانون بحذافيره لمعاقبة هذا العمل الإجرامي التي تسبب في خسائر مادية معتبرة.

ودعا الوزير بالمناسبة المواطنين إلى التحلي بالحس المدني للوقاية من الحرائق والمحافظة على البيئة.

ونوه دحمون بدور الجيش الوطني الشعبي في ضمان أمن المواطنين على مستوى الشواطئ وفي اخماد الحرائق إلى جانب أعوان الحماية المدنية .

المصدر:الإذاعة الجزائرية