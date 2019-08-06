البطولة العربية للشباب سباحة : الجزائر تنهي اليوم الثالث بـــ 7ميداليات منها 3 ذهبية

أحرز السباحون الجزائريون سبع ميداليات جديدة (3 ذهبية، فضيتان و برونزيتان) عقب سباقات الحصة الخامسة للبطولة العربية للشباب ذكور وإناث اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء المغربية .

وكانت الميداليات الثلاث الذهبية من نصيب مريم خالدي في سباق 800 متر سباحة حرة ضمن صنف أقل من 15 سنة وخنساء بلقاسمي (100 متر صدر/أقل من 15 سنة) و أسامة علام (100 متر صدر/أقل من 15 سنة) بينما عادت الميداليتان الفضيتان لرانية وراس (100 متر صدر/اقل من 15 سنة) و منصف بلمان (100 متر صدر/اقل من 18 سنة .

كما تحصل السباحان دانا بوعروج ومحمد شهيلي (100 متر صدر/اقل من 13 سنة) على الميدالية البرونزية.

وتتواصل منافسات اليوم الثالث مساء الثلاثاء بإجراء الحصة السادسة، علما أن الجزائر تحتل المركز الاول مؤقتا في الترتيب العام بمجموع 51 ميدالية (19 ذهبية، 19 فضية، 13 برونزية.

وتشارك البعثة الجزائرية في هذه البطولة العربية بمجموع 31 سباحا من بينهم 15 فتاة، يشرف عليهم طاقم فني موسع يضم 6 مدربين بقيادة الناخب الوطني ومدرب فريق اتحاد الجزائر، علي معنصري.