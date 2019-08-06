الأمن الوطني ينفذ695 طلعة جوية لتأمين المواطن و ممتلكاته

أجرت الوحدات الجوية للأمن الوطني على مستوى ولايتي الجزائر العاصمة ووهران 695 طلعة جوية بهدف تأمين المواطن وحماية الممتلكات، خلال السداسي الأول من سنة2019، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الطلعات الجوية كانت بمعدل "1004 ساعة طيران مقابل672 طلعة خلال نفس السداسي من سنة 2018 بمعدل 796 ساعة طيران"، وهدفها "تأمين المواطن وحماية الممتلكات من خلال المساهمة في المراقبة العامة لحركة المرور وتنظيمها بالتنسيق مع مراكز العمليات".

وقد شملت هذه العملية "تغطية الطرقات والمحاور الكبرى من خلال النقل المباشر والآني للأحداث مما يسمح من رفع فعالية تدخل قوات الشرطة في الميدان وتفقد الأماكن العامة ومرافقة التظاهرات الكبرى الاقتصادية والثقافية والرياضية كاستقبال الفريق الوطني لكرة القدم بعد فوزه بكأس أمم إفريقيا".

وأضاف البيان أن مروحيات الأمن الوطني هي "من الوسائل الناجعة في تخفيف حركة السير ورصد المخالفات والمناورات الخطيرة التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق".

المصدر : وأج