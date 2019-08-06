وزير الفلاحة : أبواب مخازن الحبوب للدولة ستبقى مفتوحة إلى غاية استقبال آخر حبة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري ، اليوم الثلاثاء بقالمة ، أن "أبواب كل مخازن الحبوب عبر الوطن ستبقى مفتوحة إلى غاية شهر سبتمبر وإلى غاية استقبال كل منتوج الفلاحين برسم حملة الحصاد والدرس 2018-2019".

وقال الوزير في تصريح صحفي بمخزن الحبوب الجديد ببلدية بوشقوف خلال زيارة عمل وتفقد للولاية، أنه "أعطى تعليمات صارمة إلى مصالح الديوان الوطني المهني كي تواصل استقبال المنتوج إلى غاية أخر كمية يتقدم بها الفلاحون"، مبرزا بأنه " تم التشديد أيضا على تسريع عملية مخالصة الفلاحين مباشرة بعد إيداع منتوجهم من الحبوب".

وذكر السيد عماري بأنه يرتقب أن يتم خلال الموسم الجاري " تخزين تاريخي وسعة تاريخية للحبوب منذ الاستقلال" تفوق بنسبة كبيرة الكمية المجمعة الموسم الماضي والمقدرة بـــ 27 مليون قنطار من الحبوب، مشيرا إلى أن هياكل التخزين المستلمة في الفترة الأخيرة ستعطي "أريحية كبيرة " لعملية استقبال المنتوج ومن بينها مخزن بوشقوف الذي يتسع لـ300 ألف قنطار وهو من ضمن 9 مخازن كانت محل متابعة دقيقة من الوزارة الوصية إلى غاية وضعها حيز النشاط.

ولدى زيارته لمشروع مخزن للحبوب الجاري إنجازه منذ عدة سنوات ببلدية بلخير بطاقة استيعاب تقدر بـــ 200 ألف قنطار، عبر ذات المسؤول عن "سخطه الشديد للتأخر الكبير المسجل في عملية انجاز هذه المنشأة التي من المتوقع استلامها بعد 6 أشهر، قائلا بأن "الحكومة ستتخذ إجراءات ردعية وقانونية حتى يتم تسريع 16 مشروع مماثل عبر الوطن".

كما استمع الوزير لعرض حول عملية جمع الحبوب من طرف مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بقالمة وذلك بالمزرعة النموذجية ريشي عبد المجيد ببلخير ، حيث أشار المدير إلى أن الكميات الكلية المجمعة من الحبوب بالولاية من المتوقع أن تفوق 1مليون و800 ألف قنطار خلال الموسم الجاري بزيادة تفوق 100 ألف قنطار مقارنة بالموسم الماضي غير أن قلة هياكل التخزين تجبر تحويل المنتوج نحو هياكل تابعة لـ9 ولايات شرقية وهو ما جعل وزير الفلاحة يؤكد على ضرورة إتمام المشاريع الجارية بالولاية.

وفي ما يتعلق بإنتاج الطماطم الصناعية ، صرح السيد عماري خلال تفقده لوحدة تحويل للطماطم تابعة للقطاع الخاص بقالمة بأن الجزائر تتجه خلال الموسم الفلاحي الجاري نحو تصدير كميات معتبرة من الطماطم نحو الخارج وذلك بعد الأريحية الكبيرة التي وصلت إليها في ضمان الاكتفاء الذاتي في هذه الشعبة الإستراتيجية.

وذكر بالمناسبة بأنه يتوقع أن يتم خلال الموسم الجاري إنتاج ما كميته 850 ألف طن من الطماطم الصناعية ما يسمح بتحويل 140 ألف طن من الطماطم المصبر ، مبرزا بأن طاقة التحويل الوطنية تقدر حاليا بـــ 40 ألف طن يوميا.

واعتبر الوزير بأن التحدي المستقبلي للقطاع الفلاحي يتركز حول كيفية الاستغلال الأمثل للطاقة المائية وترشيد استعمال المياه في السقي الفلاحي ، مشيرا ، إلى أنه يتم التفكير حاليا في توسيع دائرة التنسيق على المستوى الوطني والمحلي بين قطاعي الفلاحة والموارد المائية .

المصدر : وأج