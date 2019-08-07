الجزائر تستغني عن استيراد الشعير و ضمنت "اكتفاء ذاتي بـ10 أشهر من القمح الصلب

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري مساء اليوم الثلاثاء بقسنطينة بأنه "يمكن للجزائر الاستغناء عن استيراد الشعير هذه السنة" .وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارته لغابة جبل الوحش التي أتت النيران على جزء منها مطلع الشهر الجاري بأن "السوق الجزائري مزود بالشعير بما فيه الكفاية وكل المؤشرات تشير إلى أن البلاد ستستغني عن استيراد هذا المنتوج" .

وفيما يتعلق بإنتاج القمح الصلب أشار الوزير بأن الجزائر تمكنت من ضمان "اكتفاء ذاتي بـ10 أشهر في هذه المادة" مؤكدا بأن هذا المجهود "تعزز بفضل متابعة ومرافقة هذه الشعبة للحصول على نتائج أفضل.

وأشار السيد عماري كذلك إلى أن إنتاج القمح اللين لا يزال يشكل موضوع "ورشة مفتوحة بوزارة الفلاحة مع آفاق تعزيز مردود هذه الشعبة" مضيفا أن استهلاك القمح اللين يشكل قاعدة الكثير من المنتجات الغذائية وبخاصة الخبز وهو ما يستلزم إعادة النظر في استهلاك القمح اللين .

وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أنه "يتم يوميا رمي ما لا يقل عن 10 ملايين خبزة" .

ولدى تطرقه لمسألة تخزين الحبوب أكد الوزير تحقيق محصول "تاريخي متوقع" والذي تجاوز الكمية التي تم جنيها خلال الموسم الفلاحي السابق والتي قدرت بـ27 مليون قنطار مشيرا إلى أن الحكومة ستعتمد "قريبا" عدة تدابير للدعم والمرافقة من أجل دعم وتعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب.

وفي هذا السياق دعا وزير الفلاحة إلى ضرورة إشراك البحث العلمي في المجال الفلاحي قصد تطوير هذا القطاع الخالق للثروة والضامن للسيادة الوطنية.

وقد استهل السيد عماري زيارته إلى قسنطينة في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الثلاثاء حيث تنقل إلى غابة جبل الوحش التي تعرضت الأسبوع الماضي لحريق مهول.

المصدر : وأج