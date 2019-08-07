اتصالات الجزائر تؤكد ضمان استمرارية الخدمة خلال اليوم الثاني لعيد الأضحى

07/08/2019 - 15:44

أكد مجمع اتصالات الجزائر، في بيان له هذا الأربعاء، التزامه بتوفير خدماته خلال ثاني أيام عيد الأضحى من خلال تجنيد فرقه التجارية والتقنية التي ستسهر على ضمان استمرارية الخدمة وتصليح الأعطال وصيانة الشبكة.

وفي هذا الصدد، سيتم فتح الوكالات التجارية الرئيسية لاتصالات الجزائر ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الثالثة زوالا في اليوم الثاني من عيد  الأضحى وذلك عبر كامل التراب الوطني.

ويتعلق الأمر بالوكالات التجارية الكائنة بكل من حسين داي، برج الكيفان،  القبة، عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، الشراقة، باب الوادي، زرالدة  والأبيار على مستوى الجزائر العاصمة، والوكالات التجارية الرئيسية بباقي  الولايات، يوضح المصدر ذاته.

ولمزيد من المعلومات، تدعو اتصالات الجزائر إلى تصفح موقعها الالكتروني www.algerietelecom.dz  أو التواصل مع مستشاري الويب عبر الصفحة الرسمية لاتصالات الجزائر على الفايسبوك: ww.facebook.com/algerietelecomgroupe 

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