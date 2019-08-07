الوظيفة العمومية : يوما 11 و12 أوت عطلة مدفوعة الاجر

07/08/2019 - 18:10

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ،أن يومي عيد الأضحى المصادفين ليومي الأحد والإثنين المقبلين عطلة مدفوعة الأجر.

وفي بيان صادر عن ذات الهيئة،فإن يومي الأحد والإثنين الـ11 والـ12 من شهر أوت الحالي الموافقين لـ10 و 11 من ذي الحجة 1440 هـ ، سيكونان عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية.

إضافة الى الهيئات والدواوين العمومية والخاصة ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات بما في ذلك المستخدمون بالساعة أو اليوم.

وأوضح بيان الهيئة ذاته،أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات الدواوين،اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بالتناوب.

يأتي هذا الإجراء وفقًا للقانون 63- 278 المؤرخ الـ 26 جويلية  1963 ، المعدل والمكتمل ، مع تحديد قائمة الأعياد القانونية

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