تعيين فخر الدين بلدي مديرا عاما لوكالة الأنباء الجزائرية وعبادلي خير الدين مديرا عاما لسلطة ضبط البريد

عين رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، فخر الدين بلدي مديرا عاما لوكالة الأنباء الجزائرية، خلفا لعبد الحميد كاشة الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و للإشارة فان بلدي كان يشغل منصب مدير الإعلام بوكالة الأنباء الجزائرية.

وفي السياق ذاته ، عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم ، السيد عبادلي خير الدين، مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، كما قام بإنهاء مهام أعضاء في هذه الهيئة وبتعيين أعضاء جدد آخرين، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات المصدر، أنه "طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 مايو 2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادة 20 منه، أنهى السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم أعضاء في سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية: محقون صالح، جمعي محمد، بالة عمار".

وحسب البيان، "عين السيد رئيس الدولة، ثلاثة أعضاء جدد لسلطة الضبط، ويتعلق الأمر بالسادة: عبد اللطيف عبد الوهاب، سيواني عبد الوهاب، خضراوي نعمان فريد".

وأضاف بيان رئاسة الجمهورية، أنه "طبقا لأحكام المادة 25 من نفس القانون، عين السيد رئيس الدولة، السيد عبادلي خير الدين، مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية".

المصدر : وأج