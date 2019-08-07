البطولة العربية للشباب-2019 : السباحون الجزائريون يتصدرون القائمة و يحصدون 65 ميدالية

بلغت حصيلة المنتخبات الجزائرية مجموع 65 ميدالية، تفاصيلها 24 ذهب، 21 فضة و 20 برونز، تضعها في الصدارة المؤقتة ، بعد الحصة السابعة وقبل الأخيرة التي جرت صبيحة الأربعاء ضمن منافسات اليوم الرابع والأخير من البطولة العربية للشباب للسباحة (4-7 أغسطس) ، الجارية بمدينة الدار البيضاء (المغرب).

وشهد سباق 100 متر فراشة تتويج الجزائر باللقبين عند البراعم (12-13 سنة) والصغريات (14-15 سنة) بواسطة آلاء حماش (1 د 08 ثا 14 د) وإيمان زيتوني (1 د

05 ثا 19 ج) على التوالي، فضلا عن فضيتين عند نفس الصنفين العُمريين، عبر ماشا كاميل سعدي (1 د 08 ثا 69 ج) وسهام ميدوني (1 د 06 ثا 74 ج).

وعند الذكور، حقق أيوب صابور الفضية (1 د 05 ثا 04 ج) عند البراعم ويونس لعرباوي لدى الأصاغر (1 د 01 ثا 16 ج).

وأضافت السباحة مريم خالدي ذهبية جديدة لرصيدها في تخصص 400 متر سباحة حرة (4 د 32 ثا 76 ج).وعند الذكور اكتفى محمد أمين دالي بالفضية ونسيم يوسفي بالبرونزية في نفس الاختصاص.

كما تألق فريق التتابع المختلط في سباق 4 مرات 100 متر 4 سباحات بنيل الذهبية عند البراعم بزمن (4 د 37 ثا 58 ج)، وسار الأصاغر على نفس المنوال بتوقيت (4 د21 ثا 48 ج).

وتحتل الجزائر المركز الأول مؤقتا في الترتيب العام، قبل اختتام منافسات اليوم الرابع والأخير من هذا الموعد العربي للسباحة، عبر إجراء الحصة الثامنة المبرمجة أمسية الأربعاء.

وتشارك البعثة الجزائرية في هذه البطولة العربية بمجموع 31 سباحا من بينهم 15 فتاة، يشرف عليهم طاقم فني موسع يضم 6 مدربين بقيادة الناخب الوطني ومدرب فريق اتحاد الجزائر، علي معنصري.

المصدر :وأج