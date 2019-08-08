برناوي للإذاعة : إتلاف 140هكتارا من الغابات في 42 حريقا عبر15 ولاية خلال ال24 ساعة الماضية

08/08/2019 - 10:12

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال ال 24 ساعة الماضية 42 حريقا عبر 15 ولاية أتلف 140هكتارا من الغابات على الأقل هذا ما أكده النقيب نسيم برناوي رئيس مكتب الإعلام و التوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية في تسجيل للقناة الأولى .

وأوضح برناوي أن عملية الاخماد متواصلة من خلال محاصرة الحرائق و السيطرة عليها بشكل كلي باستخدام الأرتال المتنقلة المدعومة بالمروحيات

وأضاف النقيب برناوي أن  الولايات الاكثر تضررا هي  قسنطينة و تيزي وزو و جيجل و ميلة و سكيكدة و بجاية  مشيرا إلى أن الخسائر طالت الثروة الغابية و الحيوانية .

المصدر : الإذاعة الجزائرية

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