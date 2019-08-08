برناوي للإذاعة : إتلاف 140هكتارا من الغابات في 42 حريقا عبر15 ولاية خلال ال24 ساعة الماضية

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال ال 24 ساعة الماضية 42 حريقا عبر 15 ولاية أتلف 140هكتارا من الغابات على الأقل هذا ما أكده النقيب نسيم برناوي رئيس مكتب الإعلام و التوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية في تسجيل للقناة الأولى .

وأوضح برناوي أن عملية الاخماد متواصلة من خلال محاصرة الحرائق و السيطرة عليها بشكل كلي باستخدام الأرتال المتنقلة المدعومة بالمروحيات

وأضاف النقيب برناوي أن الولايات الاكثر تضررا هي قسنطينة و تيزي وزو و جيجل و ميلة و سكيكدة و بجاية مشيرا إلى أن الخسائر طالت الثروة الغابية و الحيوانية .

المصدر : الإذاعة الجزائرية