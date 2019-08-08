نفطال: محطات الخدمات مفتوحة 24 سا/24 سا خلال عيد الأضحى

أعلنت المؤسسة الوطنية لتسويق و توزيع المنتوجات البترولية (نفطال) الاربعاء، أن جميع محطات الخدمات على المستوى الوطني ستكون مفتوحة 24سا/24 سا خلال يومي العيد الأضحى من أجل توفير جميع أنواع الوقود و بكميات كافية.

و أوضح ذات المصدر أن غاز البوتان المستعمل بشكل واسع سيكون هو الاخر متوفرا عبر كامل نقاط البيع التابعة للشركة و كذا على مستوى شبكة محطات-الخدمات.

من جهة أخرى، ستنظم الطبعة الثالثة من " ايام نفطال الموجهة للعائلات" (Family Days) من 5 الى 9 أغسطس الجاري بثلاث محطات خدمات مطلة على الطريق السيار و هي بشلول (ولاية البويرة) و جليدة (ولاية عين الدفلى) و سيدي الكبير (مفتاح ولاية البليدة) ، يضيف البيان.

كما أشار ذات المصدر الى أن "هذا الحدث يهدف الى مرافقة العائلات الجزائرية المستعملة للطريق السيار شرق-غرب خلال تنقلاتها من خلال توفير فضاءات للعب وورشات للرسم و أخرى لتزيين الأطفال و تقديم المشروبات.

و في اطار هذه العملية، يقوم أعوان نفطال بحملات تحسيسية حول حوادث الطرقات لفائدة أصحاب السيارات الذين سيستفيدون مجانا من فصح لضغط عجلات مركباتهم و مستوى زيت المحرك و تنظيف واقيات الزجاج .

اضافة الى ذلك ستشرف نفطال على توزيع مطويات تحسيسية حول أمن الطرقات و السياقة المحترمة للبيئة.

كما تذكر شركة نفطال بوضع 35 محطة-خدمات تحت تصرف أصحاب السيارات من أجل التوقف لأخذ قسط من الراحة التي تعد ضرورية لتفادي تسجيل حوادث مرور ناتجة عن التعب من السياقة.