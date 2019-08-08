برنامج خاص لتدعيم قطارات الخطوط الطويلة خلال أيام عيد الاضحى

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الخميس أنها شرعت في برنامج خاص لتدعيم قطارات الخطوط الطويلة والجهوية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأوضحت الشركة في بيان لها أنها ستقوم بتدعيم الخطوط الطويلة على المحورين آغا-وهران و الجزائر-قسنطينة-عنابة (ليلا ونهارا) بعدد إضافي من العربات حسب مواقيت الرحلات المبرمجة.

وبالنسبة لليوم الأول لعيد الأضحى، حددت الشركة مواقيت الانطلاق والوصول للقطارات الجهوية كالآتي: آغا-وهران، على الساعة 14:00 إلى 19:24 بالنسبة للقطار العادي و من 15:45 إلى 19:46 بالنسبة لقطار كوراديا.

من جهة أخرى ، تنطلق الرحلة من وهران على متن القطار العادي على الساعة 14:00 لتصل لمحطة آغا بالعاصمة على 19:24 بينما ينطلق قطار كوراديا على نفس الخط على الساعة 15:45 من وهران ليصل محطة آغا على 19:46.بالنسبة للخط الجزائر-عنابة ، فإن هذا القطار الليلي (مراقد وأماكن للجلوس) ينطلق من العاصمة على 20:10 ليصل عنابة على 5:38 صباحا بينما تنطلق رحلة العودة من عنابة على 20:20 لتصل الجزائر على 6:36.

أما الرحلة الرابطة بين وهران وبشار (مراقد وأماكن للجلوس)، فإنها تنطلق على20:30 من وهران لتصل بشار على الساعة 5:50 في حين تنطلق رحلة العودة على 20.00 لتصل وهران على 5:00. ويشمل برنامج رحلات الخطوط الطويلة لعيد الأضحى أيضا الرحلة بين الجزائر وباتنة والتي تنطلق من العاصمة على متن قطار كوراديا، على الساعة 12:30 ليصل إلى باتنة على 19:09 بينما تنطلق رحلة العودة على 23:15 لتصل إلى العاصمة على 6:00 صباحا.

وفي اليوم الثاني لعيد الأضحى (الاثنين 12 أغسطس) ستعرف حركة القطارات العودة إلى التوقيت السابق ، حسب بيان الشركة.وبخصوص سير القطارات الجهوية والضواحي، يمكن الاطلاع عليها على مستوى محطات القطار وعلى الموقع الالكتروني للشركة إضافة إلى تطبيقها الرسمي على الهواتف النقالة.

ويهدف البرنامج الخاص للأيام العيد إلى السماح "بتنقل سلس للمواطنين خلال هذه الفترة في أفضل الظروف من حيث الراحة والرفاهية"، حسب البيان.

المصدر : وأج