منتخب أقل من 20 سنة: الإعلان عن قائمة الــ22 لاعبا تحسبا لمواجهة الأردن الودية

وجه الطاقم الفني للمنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة، الدعوة ل22 لاعبا تحسبا للمقابلة الودية المزدوجة أمام المنتخب الأردني المقررة ليومي 17 و 20 أغسطس بالجزائر، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت.

وتحسبا لهذه المقابلة ، سيدخل المنتخب الوطني في تربص إعدادي بالمركز الفني بسيدي موسى (الجزائر) في الفترة الممتدة من 14 إلى 21 أغسطس ، على حد توضيح نفس المصدر.

وسيكون الاختبار الودي الأول يوم 17 أغسطس بملعب عمر حمادي (الجزائر) ابتداء من الساعة 30ر18، فيما تلعب المقابلة الثانية يوم 20 من نفس الشهر بالمركز الفني بسيدي موسى في نفس التوقيت.

قائمة العناصر المدعوة للتربص:

رضوان معاشو (اتحاد بلعباس)، عبد اللطيف رمضان (اتحاد الجزائر)، محمد رضا حميدي (نادي بارادو)، شمس الدين بكوش (جمعية وهران)، ايوب دربال (نادي بارادو)، خليل بارة (نادي بارادو)، محمد اسلام بلخير (مولودية وهران)، لطفي عوان (جمعية الشلف)، مروان زروقي (نادي بارادو)، منصف بكرار (وفاق سطيف)، محمد عزي (الرابطة الجهوية ورقلة)، خالد كرمال (وداد تلمسان)، زكريا بوقبال (نادي بارادو)، فؤاد رحماني (الرابطة الجهوية ورقلة)، ريان طوبال (وفاق سطيف)، عبد الوهاب راجي (ترجي مستغانم)، ميلود عبد السلام دادا (نادي بارادو)، طيب العتاري (جمعية وهران)، رياض وائل رحموني (نادي بارادو)، يوسف فلاحي (وفاق سطيف)، الوناس عجوت (أهلي برج بوعريريج)، حمزة بن صغير (نصر حسين داي).

المصدر :وأج