المؤسسات العمومية ستتكفل بجمع جلود الأضاحي هذا العام

أفاد ، بيان لوزارة الصناعة و المناجم ، اليوم الخميس ، أنه سيتم إطلاق العملية الثانية لجمع جلود الأضاحي خلال عيد الأضحى 2019 و التي جندت لإنجاحها جميع المؤسسات العمومية التابعة لقطاع النسيج و الجلود. و اوضح ذات البيان انه "على غرار السنة الماضية فان المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصناعة و النشطة في فروع النسيج و الجلود و الصوف و بدعم من السلطات المحلية للولايات المعنية مجندة في إطار عملية جمع جلود أضاحي العيد".

و أضاف المصدر ذاته أن هذه العملية ستنظم هذه السنة على مستوى الولايات النموذجية التي تتوفر على مدابغ مع تسخير جميع الوسائل البشرية و المادية التي تتوفر عليها فروع الجلود التابعة للمجمع العمومي للنسيج جيتاكس.

و يتعلق الأمر حسب ذات البيان بست (6) ولايات هي الجزائر العاصمة و باتنة و جيجل و عين تيموشنت و الجلفة و سطيف. كما تم التأكيد من جانب آخر على أن تنظيم عملية الجمع تقوم على مساهمة عديد القطاعات على غرار وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و وزارة البيئة و الطاقات المتجددة و وزارة الشؤون الدينية و كذا جمعيات حماية المستهلكين و تلك النشطة في مجال حماية البيئة.

للتذكير ان حوالي 900000 جلد أغنام من أضاحي العيد قد تم جمعها خلال العملية الأولى لعيد أضحى 2018 و ذلك على مستوى الولايات الست النموذجية المعنية.

المصدر : وأج