رئيس الدولة يعين فريدة بن يحي رئيسة لمجلس الدولة ويجري حركة واسعة في سلك القضاء و النواب العامين

عين رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح ، اليوم الخميس ، السيدة فريدة بن يحي رئيسة لمجلس الدولة ، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .

وجاء في البيان أنه "طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، قام اليوم السيد رئيس الدولة بتعيين السيدة فريدة بن يحي ، زوجة بوعروج ، رئيسة لمجلس الدولة".

حركة في سلك رؤساء المجالس القضائية مست 35 رئيس مجلس قضاء

كما أجرى رئيس الدولة ، عبد القادر بن صالح ، اليوم ، كذلك حركة في سلك القضاء مست 35 رئيس مجلس قضاء على مستوى الوطن . وجاء في البيان أنه "طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور،أجرى رئيس الدولة اليوم حركة في سلك رؤساء المجالس القضائية مست 35 مجلسا قضائيا على مستوى الوطن".

ويتعلق الأمر بتعيين السيدات والسادة :

1- بن يمينة منوري رئيسا لمجلس قضاء أدرار

2- ملياني جيلاليي رئيسا لمجلس قضاء الشلف

3- بوشريط مختاري رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي

4- شبيرة محمد صالحي رئيسا لمجلس قضاء باتنة

5- بن سديرة محمدي رئيسا لمجلس قضاء بسكرة

6- محمد الجيلاليي رئيسا لمجلس قضاء بشار

7- بن سالم عبد الرزاقي رئيسا لمجلس قضاء البليدة

8- العقون ابراهيمي رئيسا لمجلس قضاء البويرة

9- بخوش مالكي رئيسا لمجلس قضاء تبسة

10- بوخرصة يوسفي رئيسا لمجلس قضاء تلمسان

11- علان رشيدي رئيسا لمجلس قضاء تيارت

12- قاري اسماعيلي رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو

13- بن عبد الرحمان يوسفي رئيسا لمجلس قضاء الجلفة

14- بن شيخ عبد الخالقي رئيسا لمجلس قضاء جيجل

15- قروابي محمدي رئيسا لمجلس قضاء سطيف

16- بوقروح عبد الحقي رئيسا لمجلس قضاء سعيدة

17- حمدي باشا عمري رئيسا لمجلس قضاء سكيكدة

18- بن شهيدة عز الديني رئيسا لمجلس قضاء سيدي بلعباس

19- فيلالي بن سكراني رئيسا لمجلس قضاء عنابة

20- بسباسي عيسىي رئيسا لمجلس قضاء قالمة

21- شرقي عبد القادري رئيسا لمجلس قضاء المدية

22- معروف الطيبي رئيسا لمجلس قضاء مستغانم

23- منصور أحمدي رئيسا لمجلس قضاء المسيلة

24- منصور عبد القادري رئيسا لمجلس قضاء معسكر

25- رقاد محمدي رئيسا لمجلس قضاء ورقلة

26- عنتر منوري رئيسا لمجلس قضاء وهران

27- لعلاوي مفتاحي رئيسا لمجلس قضاء برج بوعريريج

28- شلبي منصفي رئيسا لمجلس قضاء بومرداس

29- لطروش الشريفي رئيسا لمجلس قضاء تيسمسيلت

30- وزان عبد الحميدي رئيسا لمجلس قضاء الوادي

31- بودربالة محمدي رئيسا لمجلس قضاء تيبازة

32- حسين رابحي رئيسا لمجلس قضاء ميلة

33- بوعمران فريدة زوجة عبد الرحيمي رئيسا لمجلس قضاء عين الدفلى

34- عبد الرزاق محمدي رئيسا لمجلس قضاء عين تموشنت

35- بعلي محمدي رئيسا لمجلس قضاء غرداية.

رئيس الدولة يجري حركة في سلك النواب العامين لدى 32 مجلسا قضائيا

وفي السياق ذاته ، أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ، اليوم ، كذلك حركة في سلك النواب العامين لدى 32 مجلسا قضائيا على مستوى الوطن ، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح ذات المصدر، أنه "طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، أجرى السيد رئيس الدولة اليوم، حركة في سلك النواب العامين لدى 32 مجلسا قضائيا على مستوى الوطن.

ويتعلق الأمر بتعيين السادة:

1- بوغابة أحمد أمين، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الشلف

2- طاهير حميد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الأغواط

3- بلعطرة عبد القادر، نائبا عاما لدى مجلس قضاء أم البواقي

4- زردازي فيصل، نائبا عاما لدى مجلس قضاء باتنة

5- علاش مولود، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بجاية

6- بوريش نور السادات، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بسكرة

7- شروين عنابي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بشار

8- جعاد الشريف، نائبا عاما لدى مجلس قضاء البليدة

9- لعزيزي محمد الطيب، نائبا عاما لدى مجلس قضاء البويرة

10- بن صالح علي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تلمسان

11- بلحاج عبد الحميد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيارت

12- عمروش عبد القادر، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيزي وزو

13- سيد أحمد مراد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة

14- بلمولود يحي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء جيجل

15- جباري عبد المجيد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء سطيف

16- قصار محمد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء سعيدة

17- كبير فتحي أحمد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء سكيكدة

18- غزالي كمال، نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة

19- كوسة كريم، نائبا عاما لدى مجلس قضاء قالمة

20- بوجمعة لطفي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة

21- بلمهيدي لنور، نائبا عاما لدى مجلس قضاء مستغانم

22- محبوبي نور الدين، نائبا عاما لدى مجلس قضاء معسكر

23- رقاز محمد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء وهران

24- هدلي علي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

25- لونيسي رضا، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بومرداس

26- جادي عبد الكريم، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الطارف

27- قاسي عبد النور، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيسمسيلت

28- كربوب محمد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيبازة

29- زموري مهدي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء ميلة

30- بودان نصر الدين، نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين الدفلى

31- سكي عمار، نائبا عاما لدى مجلس قضاء غرداية

32- قادري ميمون، نائبا عاما لدى مجلس قضاء غيليزان".

المصدر : وأج