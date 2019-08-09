الصين : شرطة المرور الروبوتية تبدأ الخدمة

أدخلت مدينة في شمال الصين، فريقا من الروبوتات إلى الخدمة لمساعدة شرطة المرور في مهام مثل القيام بدوريات والاستشارات المعلوماتية وتقديم تنبيهات عن الحوادث.

وقال ما تشان شان رئيس مكتب الأمن العام لبلدية هاندان، " إن المكتب يهدف إلى استخدام الروبوتات على مدار الساعة في مواقع عامة مهمة مثل محطات القطارات والمطارات لتقليل كثافة عمل شرطة المرور المحلية ".

ووفقا لما ذكره تشو تسوه يينغ نائب رئيس معهد بحوث إدارة المرور بوزارة الأمن العام ، فإن هذه الروبوتات هي أول "شرطة مرور روبوتية" في الصين تدخل إلى الخدمة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ اليوم الجمعة، أنه يتم تجهيز الروبوتات بأجهزة استشعار ويمكن أن تتحرك بشكل مستقل في جميع الاتجاهات. ويمكنها مساعدة شرطة المرور على التقاط صور للمركبات التي تنتهك قواعد وقوف السيارات ، وتوجيه حركة المرور والتحقق من رخص القيادة.